Avellino si chiude la gestione commissariale Perrotta | Migliorate le basi amministrative e finanziarie dell’ente
Si conclude il mandato di Giuliana Perrotta come commissario straordinario del Comune di Avellino. Durante la gestione, sono stati adottati interventi per rafforzare le strutture amministrative e migliorare la stabilità finanziaria dell’ente. La fine della nomina avviene dopo un periodo di interventi diretti sulla macchina amministrativa, che hanno portato a un miglioramento delle basi su cui si fonda l’attività dell’ente locale. La decisione di chiudere la gestione commissariale è stata comunicata ufficialmente.
AVELLINO — Giunge al termine il mandato di Giuliana Perrotta quale commissario straordinario del Comune di Avellino. Dopo dieci mesi di gestione commissariale, si è già svolto il passaggio di consegne con il neo eletto sindaco Nello Pizza.Bilancio dell’attività svolta: focus su autismo e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Pagani, si insedia la triade commissariale: gestione per 18 mesiIeri mattina a Pagani si è insediata la triade commissariale incaricata di gestire il municipio per i prossimi diciotto mesi.
Leggi anche: Amministrative ad Avellino, Nargi chiude la campagna elettorale domani 21 maggio
Temi più discussi: Bomba di Kmetic allo scadere: la Scandone Avellino chiude col botto la regular season; Semifinale playoff, la Scandone Avellino sbanca Matera e si prende gara 1; Bari - Avellino: 1-1 | Serie B - Risultati; La Scandone Avellino vince gara 1.
, Si chiude ad Avellino il percorso playoff della nel campionato di . Una sconfitta che pone fine alla nostra cors - Facebook facebook
? Nesta ha detto sì all'Avellino: si chiude nei prossimi giorni #Calciomercato #24maggio x.com
Basket, Virtus Matera lotta, Avellino resiste. 66 a 69 il finale della prima gara delle semifinali playoffLa prima gara delle semifinali playoff si chiude con un finale amaro per la Virtus Matera, sconfitta 66-69 dalla Scandone Avellino al termine di una partita tiratissima, giocata punto a punto e con un ... trmtv.it
La Scandone Avellino vince gara 1Vittoria esterna della Scandone Avellino, che sbanca il Pala Sassi al termine di una battaglia intensa e conquista gara 1 della semifinale playoff. In una vera bolgia, trascinata dal calore del pubbli ... irpinia24.it