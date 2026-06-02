Avellino si chiude la gestione commissariale Perrotta | Migliorate le basi amministrative e finanziarie dell’ente

Notizia in breve

Si conclude il mandato di Giuliana Perrotta come commissario straordinario del Comune di Avellino. Durante la gestione, sono stati adottati interventi per rafforzare le strutture amministrative e migliorare la stabilità finanziaria dell’ente. La fine della nomina avviene dopo un periodo di interventi diretti sulla macchina amministrativa, che hanno portato a un miglioramento delle basi su cui si fonda l’attività dell’ente locale. La decisione di chiudere la gestione commissariale è stata comunicata ufficialmente.