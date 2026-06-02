Avellino si chiude la gestione commissariale Perrotta | Migliorate le basi amministrative e finanziarie dell’ente

Da avellinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si conclude il mandato di Giuliana Perrotta come commissario straordinario del Comune di Avellino. Durante la gestione, sono stati adottati interventi per rafforzare le strutture amministrative e migliorare la stabilità finanziaria dell’ente. La fine della nomina avviene dopo un periodo di interventi diretti sulla macchina amministrativa, che hanno portato a un miglioramento delle basi su cui si fonda l’attività dell’ente locale. La decisione di chiudere la gestione commissariale è stata comunicata ufficialmente.

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AVELLINO — Giunge al termine il mandato di Giuliana Perrotta quale commissario straordinario del Comune di Avellino. Dopo dieci mesi di gestione commissariale, si è già svolto il passaggio di consegne con il neo eletto sindaco Nello Pizza.Bilancio dell’attività svolta: focus su autismo e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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