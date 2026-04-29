Pagani si insedia la triade commissariale | gestione per 18 mesi

Ieri mattina a Pagani si è insediata la triade commissariale incaricata di gestire il municipio per i prossimi diciotto mesi. La squadra, composta da tre commissari, ha preso ufficialmente possesso degli uffici comunali durante una cerimonia formale, iniziando così il periodo di amministrazione straordinaria previsto dalla legge. La presenza dei commissari segna un passaggio istituzionale importante per il municipio.

E' giunta a Palazzo San Carlo, ieri mattina a Pagani, la terna commissariale che guiderà per 18 mesi palazzo di città. La commissione, composta dal Viceprefetto Maria Cristina Caruso, dal Viceprefetto Aggiunto Aniello De Angelis e dal Dirigente di seconda fascia Francesco Puglisi, si è.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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