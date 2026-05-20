Amministrative ad Avellino Nargi chiude la campagna elettorale domani 21 maggio

Domani, 21 maggio, si conclude ufficialmente la campagna elettorale ad Avellino. L’appuntamento è previsto alle 18:30 in via Verdi, dove Laura Nargi terrà il suo comizio finale. La campagna si è svolta nel corso delle settimane scorse, con incontri e eventi pubblici. I cittadini sono invitati a partecipare e ascoltare le ultime dichiarazioni dei candidati prima del voto. La data delle elezioni è fissata per la prossima settimana.

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Amministrative ad Avellino. Laura Nargi chiude la campagna elettorale giovedì 21 maggio in via Verdi, alle 18:30. "L'evento si chiama "Abbattiamo il Muro" - scrive la candidata a sindaco - e non è un titolo qualsiasi. È il muro tra chi decide e chi subisce. Tra il palazzo e i quartieri. Tra le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni amministrative ad Avellino, le 5 liste per Nargi: i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSono cinque le liste a sostegno della candidatura a sindaco dell’ex sindaco di Avellino Laura Nargi. Amministrative ad Avellino, Nargi: "Nello Pizza fugge dal confronto sui programmi"Ad Avellino sta accadendo qualcosa di gravissimo che non si era mai visto nella storia amministrativa della città. Ad Avellino confronto serrato tra 3 candidati per stoppare i commissariamentiAd Avellino si fa più serrato il confronto tra i tre candidati alla carica di sindaco: Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa. Su Pizza si è registrata la convergenza compatta del Campo Largo del c ... ansa.it Amministrative Avellino, Nargi presenta le liste al Viva Hotel. Ci appareteremo solo con la cittàUno scarto di 30 minuti tra la presentazione delle liste dei due ex sindaci di Avellino, oggi candidati Gianluca Festa e Laura Nargi, avvenute presso l’Hotel De La Ville e il Viva Hotel . Le [...] ... irpiniaoggi.it