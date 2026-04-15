Avellino il campo largo converge su Nello Pizza | sarà lui il candidato sindaco

A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, il campo largo di Avellino ha scelto il proprio candidato sindaco. Si tratta dell’avvocato Nello Pizza, che sarà la figura di riferimento per la coalizione che si presenta alle consultazioni elettorali. La decisione è stata annunciata ufficialmente, segnando un passo importante nel percorso elettorale della città. La candidatura di Pizza rappresenta l’esito di un percorso di convergenza tra le diverse forze politiche coinvolte.

AVELLINO – È l’avvocato Nello Pizza il candidato sindaco del campo largo alle prossime elezioni amministrative di Avellino.La decisione è stata formalizzata al termine della direzione provinciale del Partito Democratico, rinviata nei giorni scorsi per scongiurare una frattura interna e consentire.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Il campo largo resta in piedi: Nello Pizza è il candidato SindacoTempo di lettura: 2 minutiDopo un travaglio durato mesi, e nemmeno indolore, il campo largo di Avellino annuncia la candidatura dell’avvocato Nello... Amministrative ad Avellino, il PD si riunisce oggi per scegliere il candidato sindaco: in pole Nello PizzaIl PD di Avellino si riunisce questa sera, presso la sede della segreteria provinciale di Via Tagliamento, per trovare un accordo decisivo sul nome... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ad Avellino il campo largo traballa, il centrodestra non si unisce; Avellino, rinviata la direzione provinciale del PD: Pizza per superare il caos; Il Pd di Petracca serra le fila: resiste Walter Giordano, resta il nodo campo largo. Pizza la soluzione; Io candidato sindaco? Nessuna richiesta ufficiale, ma tanti attestati di stima. Avellino, Nello Pizza candidato sindaco del campo largo dopo una direzione fiumeAvellino, dopo una riunione fiume, il cosiddetto campo largo ha sciolto le riserve indicando Nello Pizza come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. La decisione è maturata al te ... irpiniaoggi.it La Direzione Pd sceglie Nello PizzaSi è chiusa la lunga direzione nella sede provinciale del Pd di Avellino, in via Tagliamento, con la formalizzazione della candidatura di Nello Pizza alle prossime amministrative cittadine. Il penalis ... irpinianews.it DIREZIONE PD, ANCORA NESSUNA “FUMATA BIANCA” PER LA NOMINA DEL CANDIDATO SINDACO Mentre la direzione è ancora in corso, il segretario provinciale Marco Santo Alaia ha proposto il nome di Nello Pizza; ad ogni modo, la candidatura di Fra - facebook.com facebook