Nella giunta del sindaco di Avellino si sono aggiunti tre membri esterni. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale. La composizione della giunta include ora figure provenienti da fuori del gruppo politico di maggioranza. La scelta è avvenuta in un momento di aggiornamento dell’esecutivo comunale. La decisione è stata resa pubblica attraverso i canali ufficiali del Comune. La composizione della giunta non ha ancora subito modifiche successive alla nomina.

Mentre il sindaco di Salerno De Luca ha già nominato il suo esecutivo, il collega di Avellino aspetta ancora la proclamazione Il Partito Democratico, trainato dallo straordinario risultato elettorale (primo partito in città con quasi il 21% dei consensi), reclama un ruolo centrale. Ai dem spetterebbero sulla carta quattro assessori, ma l’esigenza di garantire pluralismo alla coalizione potrebbe fermare la quota a tre deleghe pesanti più la Presidenza del Consiglio Comunale al più votato Ettore Iacovacci. Spostandosi sugli alleati, il ruolo di vicesindaco sarà prerogativa del Movimento 5 Stelle: la partita interna al Movimento vede appaiati Antonio Aquino (il più votato tra i pentastellati) e la coordinatrice provinciale Maura Sarno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, nella giunta politica del sindaco Pizza spuntano tre esterni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avellino. Giunta Pizza in cottura, ecco i nomi

Notizie e thread social correlati

Avellino, il PD detta legge nella giunta Pizza: quattro assessori e la presidenza del ConsiglioIl sindaco di Avellino ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale.

Avellino, Alaia (PD): “Pizza è il sindaco che serve ad Avellino”Nelle prime fasi della campagna elettorale ad Avellino, un rappresentante del partito di maggioranza ha commentato le dichiarazioni rilasciate ai...

Temi più discussi: Comune di Avellino, Pizza: Giunta politica, proclamazione dopo le provinciali; Giunta di Avellino, le mosse di Pizza: testa a testa Sarno-Aquino per il ruolo di vicesindaco; Avellino, il sindaco Pizza: A metà giugno l’insediamento: entro le Provinciali non è possibile. Sarà una giunta politica; Giunta Pizza, Aquino vicesindaco. Cipriano, Iannaccone, Giacobbe, Trezza e Iandolo tra i papabili.

Avellino, il centrodestra si rimette in moto: nuovi incarichi nella Lega per Iaverone e GalassoLa Lega prova a dare una scossa al martoriato centrodestra di Avellino: nuovi incarichi di partito per Maria Elena Iaverone e Maria Sabina Galasso, premiate per lo scatto in avanti registrato dal Carr ... corriereirpinia.it

Giunta di Avellino, le mosse di Pizza: testa a testa Sarno-Aquino per il ruolo di vicesindacoSarà una settimana decisiva quella per la composizione della squadra di governo del neo eletto sindaco Nello Pizza. Smaltita la sbornia del cappotto ottenuta al primo turno contro ... ilmattino.it