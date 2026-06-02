Avellino celebra l' 80° Anniversario della Repubblica Italiana

Da avellinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ad Avellino, oggi si sono svolte cerimonie ufficiali per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini, autorità e rappresentanti delle istituzioni, che hanno assistito a discorsi e momenti commemorativi. La piazza principale è stata teatro di incontri, con bandiere esposte e un corteo che ha attraversato le vie del centro storico.

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Una giornata caratterizzata da grande partecipazione e profondo senso delle istituzioni quella celebrata oggi ad Avellino in occasione dell’80° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana.Presenza delle autorità e omaggio ai valori fondantiLe celebrazioni, svoltesi alla presenza delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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