Avellino celebra l' 80° Anniversario della Repubblica Italiana
Ad Avellino, oggi si sono svolte cerimonie ufficiali per l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini, autorità e rappresentanti delle istituzioni, che hanno assistito a discorsi e momenti commemorativi. La piazza principale è stata teatro di incontri, con bandiere esposte e un corteo che ha attraversato le vie del centro storico.
Una giornata caratterizzata da grande partecipazione e profondo senso delle istituzioni quella celebrata oggi ad Avellino in occasione dell’80° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana.Presenza delle autorità e omaggio ai valori fondantiLe celebrazioni, svoltesi alla presenza delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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