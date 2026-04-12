Velocità sull’Asse scatta l’autovelox Nel 2025 multe per 5,7 milioni di euro

Nel corso del 2025, sono state rilevate numerose infrazioni di velocità lungo l’Asse, con sanzioni che ammontano complessivamente a 5,7 milioni di euro. Le multe sono state applicate a chi ha superato i 90 kmh, con alcuni casi che hanno raggiunto oltre i 180 kmh. Due milioni di euro sono stati raccolti a Bonate Sotto, mentre i restanti 3,7 milioni sono stati accertati a Bonate Sopra. I fondi saranno destinati alla manutenzione e miglioramento della viabilità locale.

I DATI. Le sanzioni comminate a chi superava i 90 km orari: c’è chi è andato oltre i 180 all’ora. Due milioni vanno a Bonate Sotto, i restanti 3,7 a Bonate Sopra: «Serviranno per la viabilità». Un tesoretto per i due paesi di Bonate Sotto e Sopra sono state le entrate nel 2025 per le sanzioni dei due autovelox posizionati sull’asse interurbano, per un totale di 5,7 milioni di euro, di cui il 35% (due milioni) al Comune di Bonate Sotto e il 65% ( 3,7 milioni) a Bonate Sopra. Soldi che i Comuni hanno destinato a migliorare la viabilità, potenziare la polizia intercomunale e mezzi per la Protezione civile. Le sanzioni sono state per la maggior...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Velocità sull’Asse, scatta l’autovelox. Nel 2025 multe per 5,7 milioni di euro Autovelox di Cesenatico, tesoro da 2,3 milioni: nel 2025 45mila multeCesenatico, 13 febbraio 2026 – Se non è una gallina dalle uova d’oro, poco ci manca. Cesenatico: Autovelox, un’incasso record di 2,3 milioni nel 2025. 45mila multe e fondi per la sicurezza stradale.Cesenatico – Un autovelox installato sulla statale Adriatica ha generato entrate per 2.