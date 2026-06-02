Autovelox d?oro ad Ancona | nelle casse del Comune da quasi 2 milioni di euro nessun altro così in Italia

Ad Ancona, le entrate derivanti dalle multe autovelox hanno raggiunto quasi 2 milioni di euro, il valore più alto in Italia. A differenza di altre città, dove gli incassi sono diminuiti, ad Ancona si registra un aumento significativo delle entrate da sanzioni elettroniche. La città si distingue per aver accumulato la cifra più elevata tra tutte le amministrazioni italiane in questo settore.

ANCONA – Mentre in gran parte d’Italia gli incassi derivanti dalle multe elevate tramite autovelox sono diminuiti, Ancona va in netta controtendenza e registra il maggiore aumento del Paese. È quanto emerge da uno studio del Codacons basato sui dati che i Comuni hanno trasmesso al Ministero dell’Interno entro il 31 maggio. Nel capoluogo marchigiano i proventi derivanti dai dispositivi di rilevazione automatica della velocità sono passati da 855 mila euro del 2024 a oltre 1,8 milioni di euro nel 2025, con una crescita del 116,6%. Un incremento che colloca Ancona al primo posto della classifica nazionale per aumento degli incassi da autovelox. Ancona in cima alla classifica degli aumenti Secondo l’analisi dell’associazione dei consumatori, nessuna città italiana ha registrato una crescita così marcata nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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