Lotto nelle Marche doppietta da quasi 40mila euro | maxi vincita ad Ancona

Nell’estrazione del Lotto di martedì 21 aprile, nelle Marche sono state registrate due vincite che hanno totalizzato circa 40 mila euro. La prima si è verificata ad Ancona, dove un giocatore ha portato a casa una somma significativa. L’estrazione ha suscitato entusiasmo tra i partecipanti della regione, con diverse schedine che hanno regalato premi di rilievo. La notizia si aggiunge alle altre vincite registrate in tutto il Paese.

Marche a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 21 aprile, come riporta Agipronews, si festeggia ad Ancona con 21.660 euro vinti con sei ambi, quattro terni e una quaterna in corso Carlo Alberto e i 17.933 euro di Montecassiano, in provincia di Macerata, grazie all’Opzione Oro in via.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La fortuna torna a baciare Novara: maxi vincita da 67mila euro al Lotto in città Aggiornamenti e dibattiti Lotto: nelle Marche doppietta da quasi 40mila euroMarche a segno con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 21 aprile, come riporta Agipronews, si festeggia ad Ancona con 21.660 euro vinti con sei ambi, quattro terni e una quaterna in corso Carlo Alber ... centropagina.it Lotto, per le Marche doppietta per oltre 39mila euroPartono dalle Marche le vincite più rilevanti del concorso del Lotto del 21 aprile, con un totale complessivo di 39.593 euro. Ad Ancona sono stati vinti 21.660 euro grazie al ... pressgiochi.it