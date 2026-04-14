Un milione di euro in arrivo nelle casse del Comune | approvato il conto consuntivo

Il Comune di Cesa ha approvato il conto consuntivo, confermando un saldo positivo di un milione di euro. La cifra rappresenta risorse disponibili per nuovi investimenti nel territorio. La decisione è stata ufficializzata di recente, con l’obiettivo di pianificare interventi futuri. La somma si aggiunge alle risorse già presenti nelle casse comunali e sarà destinata a progetti di sviluppo locale.

Un milione di euro di nuovi per nuovi investimenti: è questo il risultato che deriva dall’approvazione del conto consuntivo nel Comune di Cesa. La giunta comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 che si chiude con un avanzo di amministrazione di 8 milioni e 400 euro circa. La.🔗 Leggi su Casertanews.it Comunità Montana del Fortore: approvato il conto consuntivoTempo di lettura: < 1 minutoIeri, presso la sede della Comunità Montana del Fortore, si è svolta una seduta del Consiglio Generale con la... Leggi anche: Quasi 15mila multe e un milione di euro: l’autovelox che gonfia le casse del Comune Temi più discussi: Al Comune un milione di euro per le piste ciclabili; Un milione e 200 mila euro per il clima nelle scuole e in comune; Il Comune di Fucecchio ottiene quasi mezzo milione di euro per gli arredi didattici; Balletti di Nervi, ancora polemiche: dalla Regione un milione di euro, ma il Comune non lo vuole. Multe stradali, ecco quanto incassano i comuni e quali sono quelli dove si paga di piùSecondo uno studio di Facile.it che elabora i dati del Siope ecco tutti i numeri dell’Emilia-Romagna. Bologna è davanti a tutti ma le sanzioni pro capite sono ... bologna.repubblica.it Ex dipendenti, il Comune paga. Quattro milioni per 140 personeCampione d’Italia. Erano stati lasciati a casa dopo il crac del Casinò. Il sindaco: «Saldiamo i debiti». Aureli: «Merito della nostra azione» ... laprovinciadicomo.it PARTINICO : LA CONSULTA GIOVANILE, LA PRO LOCO, IL COMUNE, LA DUSTY INSIEME AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE PER “CARTA CHE VALE”. STAMATTINA IN PIAZZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO UN PAESE MIGLIORE CON I RAGAZZI - facebook.com facebook La truffa della tassa rifiuti arriva anche a Bari. Il Comune: «Non aprite il link della Tari» x.com