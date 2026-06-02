Autovelox che stangate ad Ancona Capoluogo da record | incassi più che raddoppiati in un anno

A Ancona, gli incassi degli autovelox sono più che raddoppiati in un anno, segnando un record. Mentre in altre città italiane i guadagni da queste apparecchiature diminuiscono, nel capoluogo marchigiano si registra una crescita significativa. I dati ufficiali evidenziano un incremento netto nelle entrate derivanti dalle multe per eccesso di velocità. La variazione è stata confermata dall’ente competente, senza ulteriori dettagli su cause o modalità di applicazione.

ANCONA - Mentre nelle principali città italiane gli incassi da autovelox calano, Ancona va in controtendenza e registra una vera e propria impennata. Nel 2025 i proventi sono più che raddoppiati, passando da 855mila euro a 1,8 milioni, con un aumento del 116%. Il dato emerge dallo studio del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Proventi della tassa di soggiorno. Più che raddoppiati in un annoI proventi della tassa di soggiorno sono più che raddoppiati in un anno, passando da circa 70mila euro nel 2024 a circa 160mila euro nel 2025.

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