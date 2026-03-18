Ancona è stata annunciata come la Capitale Italiana della Cultura per il 2028. L’annuncio è stato fatto durante una cerimonia ufficiale in cui si è sottolineato che diversi progetti finalisti erano di alto livello, ma alla fine è stato scelto un unico vincitore. La decisione è stata comunicata pubblicamente, segnando un momento importante per la città e il suo futuro culturale.

ANCONA - «Tutti i progetti arrivati in finale erano degni di arrivare fino in fondo ma ne abbiamo dovuto sceglierne uno e la città vincente è in questa busta». Il presidente della giuria Davide Maria D'Esario la consegna al ministro Giuli, che la apre. Nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, il nome risuona chiaro: Ancona - il capoluogo delle Marche - è la Capitale Italiana della Cultura 2028. Un verdetto atteso, carico di tensione fino all’ultimo istante, che ha trasformato l’attesa in festa. Il ministro ha pronunciato il nome della città dorica davanti a una platea col fiato sospeso, mentre la cerimonia veniva seguita in streaming in tutta Italia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona è Capitale Italiana della Cultura 2028: l?annuncio che cambia la storia del capoluogo delle Marche

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