Automobilismo tutto pronto per il Trofeo Vernagallo e Giro storico della Baronia di Carini

Notizia in breve

Il Circolo auto e moto d'epoca Vernagallo ha annunciato la svolta della XXIV edizione del Trofeo Vernagallo e del XXIV Giro Storico della Baronia di Carini, entrambe in programma domenica 14 giugno 2026. La manifestazione coinvolge veicoli d'epoca e si svolgerà nella giornata di domenica. La data è stata ufficializzata e l’organizzazione ha comunicato che l’evento si terrà come previsto. La manifestazione si svolge ogni anno, coinvolgendo appassionati di auto storiche.