Automobilismo tutto pronto per il Trofeo Vernagallo e Giro storico della Baronia di Carini
Il Circolo auto e moto d'epoca Vernagallo ha annunciato la svolta della XXIV edizione del Trofeo Vernagallo e del XXIV Giro Storico della Baronia di Carini, entrambe in programma domenica 14 giugno 2026. La manifestazione coinvolge veicoli d'epoca e si svolgerà nella giornata di domenica. La data è stata ufficializzata e l’organizzazione ha comunicato che l’evento si terrà come previsto. La manifestazione si svolge ogni anno, coinvolgendo appassionati di auto storiche.
Il Circolo auto e moto d'epoca Vernagallo è lieto di annunciare la XXIV edizione del Trofeo Vernagallo, abbinata al XXIV Giro Storico della Baronia di Carini, in programma domenica 14 giugno 2026. L'evento, ormai divenuto una tradizione per gli appassionati di veicoli storici, offrirà ai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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