A Scerni tutto pronto per il Trofeo Accademia della Ventricina

A Scerni si avvicina la quindicesima edizione del Trofeo Accademia della Ventricina di mountain bike, prevista per domenica 17 maggio. La manifestazione si svolgerà nel territorio comunale, con la partecipazione di ciclisti provenienti da diverse regioni. Le squadre e i singoli atleti stanno ultimando le preparazioni, mentre gli organizzatori hanno predisposto il percorso e le strutture di supporto. L'evento coinvolge appassionati di sport e famiglie, attirando pubblico e concorrenti per tutta la giornata.

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