Trofeo Città di Prato Futura tutto pronto
Il Trofeo Città di Prato sta per partire, con la squadra Futura pronta a scendere in vasca. La formazione ha appena concluso gli ultimi allenamenti prima della competizione, dopo aver concluso gli ultimi campionati italiani di nuoto artistico, dove si è piazzata all’undicesimo posto. La manifestazione si svolgerà tra i vari impianti della città, coinvolgendo diverse squadre provenienti da tutta la regione. I dettagli sulla partecipazione e le gare sono stati comunicati nelle ultime settimane, con attenzione alle misure di sicurezza e alle norme di partecipazione.
La Futura è reduce dall’undicesimo posto conquistato ai campionati italiani di nuoto artistico di Cuneo nell’"acrobatic routine", grazie al rendimento Tommaso Bartolini, Aurora Ballotti, Amanda Rossi, Gaia Bonanni, Chiara Cipriani, Ginevra Magelli, Costanza Piscicelli, Olivia Prosperi, Azzurra Santoro, Margherita Tempestini e Ilenia Boscaino (allenati da Bianca Vivirito e Giovanna Burlando e diretti da Simona Ricotta). Il prossimo fine settimana, sarà invece il nuoto a prendersi la scena (dopo che nei giorni scorsi Arianna Paoli si è laureata vice-campionessa regionale e Ludovica Gorgeri ha agguantato una medaglia di bronzo): tutto pronto... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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