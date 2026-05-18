Trofeo Città di Prato Futura tutto pronto

Il Trofeo Città di Prato sta per partire, con la squadra Futura pronta a scendere in vasca. La formazione ha appena concluso gli ultimi allenamenti prima della competizione, dopo aver concluso gli ultimi campionati italiani di nuoto artistico, dove si è piazzata all’undicesimo posto. La manifestazione si svolgerà tra i vari impianti della città, coinvolgendo diverse squadre provenienti da tutta la regione. I dettagli sulla partecipazione e le gare sono stati comunicati nelle ultime settimane, con attenzione alle misure di sicurezza e alle norme di partecipazione.

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