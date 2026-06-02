automobilismo il primo podio rilancia le ambizioni di larini

Nel Campionato Italiano GT Cup Sprint, il primo podio della stagione ha riacceso le speranze di Davide Larini. A Vallelunga, il pilota ha concluso Gara 1 a 1,2 secondi dalla vittoria, portando a casa un risultato che rappresenta un passo avanti. In Gara 2, ha ottenuto ulteriori punti, contribuendo a una classifica molto compatta. La sua Porsche ha mostrato un buon ritmo, mantenendo alta la competitività nel campionato.

Il primo podio della stagione rilancia Davide Larini nel Campionato Italiano GT Cup Sprint. A Vallelunga la Porsche del driver versiliese in Gara 1 arriva a 1”2 dalla prima vittoria tricolore; altri punti in Gara 2 importanti per una classifica “corta”. A un mese dalla domenica di Imola, chiusa con lo sfortunato ritiro dovuto alla foga di un rivale, Davide Larini e Fabio Daminato si sono subito rilanciati col miglior risultato della loro stagione. Hanno sfruttato le occasioni prendendosi il secondo posto nella corsa del sabato e arrivando ad appena 1”2 da Paul Meijer e Luca Attianese sono anche stati i piloti che hanno concluso col distacco minore dal duo vincitore di tutte le corse finora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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