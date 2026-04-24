L’ex pilota di automobilismo Davide Larini è tornato a gareggiare su una Porsche 992 GT Cup. La sua ultima partecipazione risale a una gara in Spagna, dove ha ottenuto la vittoria nel finale di stagione della GT Cup Open Europe. La sua presenza in pista è stata nota durante l’evento a Lido di Camaiore.

LIDO DI CAMAIORE L’ultima volta che è stato in gara su una Porsche 992 GT Cup Davide Larini non se la scorderà, visto che ha vinto nel finale di stagione nella trasferta spagnola della GT Cup Open Europe. Quest’anno i “ferri del mestiere” saranno gli stessi (ancora una Porsche “992 trofeo”) ma lo scenario tutto italiano perché affronterà il Campionato Italiano GT Cup Sprint. Il figlio dell’ex-Formula 1 Nicola farà coppia col pilota di Lugo di Romagna Fabio Daminato. Il team, A2 Motorsport, neonata squadra cremonese fondata dagli appassionati imprenditori Alberto Marchetti e Angelo Bonetta, punta su un duo giovane ma che ha già dato prova di talento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Automobilismo. Davide Larini torna in pista

Notizie correlate

Automobilismo, ottimo inizio di 2026 per la Scuderia N.T: podio al Two Castels e nuovi progetti in pistaJacopo Faccioni continuerà il suo lavoro di coaching per piloti e l’organizzazione di corsi di guida per supercar nei principali circuiti italiani La...

Addio a Davide Riondino, artista fuori dagli schemi tra sarcasmo e musica: tutti in pista con MaracaiboÈ morto Davide Riondino: cosa rappresentava davvero La notizia è arrivata in modo semplice, quasi sommesso.

Altri aggiornamenti

Si parla di: A2 Motorsport (Porsche 992 GT3 Cup) presenta la line-up per il debutto nel GT italiano: Larini–Daminato al via nella GT Cup 2^ Divisione; Gai-Fontana salgono di categoria A2 Motorsport con Larini-Daminato.