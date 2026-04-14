Chituru Ali riparte | il velocista azzurro torna in pista e rilancia le ambizioni della 4×100

Dopo un periodo di inattività e problemi fisici, il velocista italiano torna a correre in pista. Si ripresenta in occasione di una competizione importante, portando con sé nuove speranze per la staffetta 4x100 metri. La sua presenza segnala un tentativo di ripresa e di rilancio nel panorama dell’atletica leggera. La sua partecipazione suscita attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che seguono con interesse il suo ritorno alle competizioni.

Chituru Ali si riaffaccia sulla scena internazionale dopo una lunga fase di stop e difficoltà fisiche. Il velocista comasco resta uno dei soli tre italiani capaci di scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri: ci riuscii il 18 giugno 2024 a Turku, correndo in 9.96 e diventando il secondo azzurro di sempre sulla distanza alle spalle di Marcell Jacobs. In quella stessa stagione firmò anche il 10.05 che gli valse l’argento agli Europei di Roma, confermando tutto il suo potenziale nella velocità pura. L’ultimo anno, però, ha frenato bruscamente la sua crescita: Ali ha infatti convissuto con lesioni tendinee e con un problema al bicipite femorale sinistro, fattore che gli hanno impedito di trovare continuità.🔗 Leggi su Sportface.it Il ritorno di Chituru Ali dopo un anno di buio: finalmente una nuova risorsa per la 4×100Soltanto tre italiani sono riusciti a scendere sotto il muro dei dieci secondi sui 100 metri, sfondando la barriera simbolo della specialità regina... Sprint Zone: Fiamme Gialle, gestione atleti e la questione Chituru AliNuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai suoi protagonisti Ospite della puntata Stefano Anceschi,... Chituru Ali, il secondo italiano più veloce di sempre. Pronto a tornare! Lo rivedremo in staffetta dopo 4 anni. Tutti gli scenari - facebook.com facebook Il ritorno di Chituru Ali dopo un anno di buio: finalmente una nuova risorsa per la 4×100 - x.com