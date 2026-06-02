Auto si schianta contro una palazzina e prende fuoco | feriti quattro ragazzi

Un'auto con quattro giovani si è schiantata contro una palazzina a Foggia all'alba, causando un incendio. Quattro persone sono rimaste ferite nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Le condizioni dei feriti non sono state rese note. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Attimi di terrore all'alba di oggi a Foggia. Un'auto con quattro giovani ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro uno stabile. Tutti feriti i ragazzi. Secondo le prime sommarie informazioni, l'auto, una Mazda 3 con a bordo quattro giovani avrebbe perso il controllo schiantandosi contro una palazzina in viale Fortore, a Foggia. L'incidente si è verificato all'alba e ha coinvolto quattro ragazzi, tutti quasi vent'anni. Stando a quanto si apprende, l'auto, dopo essersi schiantata contro il palazzo, ha preso fuoco. I quattro occupanti sono riusciti ad uscire dall'abitacolo. Immediato l'intervento del personale sanitario del 118, che dopo aversi soccorsi li ha trasportati in ospedale, al Policlinico Riuniti di Foggia, dove sono tuttora ricoverati nei reparti di ortopedia e neurochirurgia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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