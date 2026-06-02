Durante la seconda tappa della Super Salita 2026, disputata a Fasano, il pilota di Pieve Santo Stefano si è classificato nuovamente al quarto posto. La gara si è svolta con gli stessi risultati della prima tappa, lasciando qualche rimpianto tra i partecipanti. La Coppa Selva di Fasano, alla sua 67esima edizione, ha confermato la scala di valori già vista nelle gare precedenti.

Scala di valori confermata alla 67esima edizione della Coppa Selva di Fasano, seconda tappa del campionato Super Salita 2026. Michele Gregori è di nuovo quarto nella classe fino a 1600 del gruppo E2SC-SS con la sua Nova Proto NP03 dietro ad Andrea Santo Di Caro, Michele Puglisi (anch’essi con la stessa vettura) e Filippo Ferretti su Wolf GB08 Thunder. Sono state tuttavia due distinte prestazioni, quelle del pilota di Pieve Santo Stefano, sui 5600 metri del tracciato: al 2’23"38 di gara 1 ha fatto seguito un 2’25"75 in gara 2 che è stato superiore di 2"37, per un totale di 4’49"13. I distinguo non si fermano qui: se il tempo della prima salita era il 13esimo e il quarto di classe, quello della seconda è stato il 17esimo assoluto e il quinto di classe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

© Sport.quotidiano.net - Auto, seconda tappa della Super Salita 2026: Il pilota di Pieve Santo Stefano resta ai piedi del podio. Michele Gregori: stesso risultato e qualche rimpianto nella gara di Fasano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rally Valle del sosio 2026 Pollara Skoda fabia

Notizie e thread social correlati

AUTO, SUPER SALITA: Il pilota pievano impegnato nella storica cronoscalata pugliese. Gregori sfida la Selva di Fasano prima del debutto con la sua Nova ProtoUn pilota di Pieve, impegnato nella cronoscalata pugliese, ha affrontato la salita della Selva di Fasano con la sua vettura Nova Proto.

Motori: campionato Super Salita, bene Gregori. Quarto posto al debutto per il pilota di PieveIl campionato Super Salita è partito con un risultato positivo per un pilota di Pieve, che ha conquistato il quarto posto di classe al debutto,...

Temi più discussi: CAMPIONATO ITALIANO SUPER SALITA - È Claudio Amendola il super fan della Coppa Selva di Fasano 2026; Super Salita a Fasano; Pronta la sfida per la 67esima Coppa Selva di Fasano: 228 piloti al via; Auto, seconda tappa della Super Salita 2026: Il pilota di Pieve Santo Stefano resta ai piedi del podio. Michele Gregori: stesso risultato e qualche rimpianto nella gara di Fasano.

Auto, seconda tappa della Super Salita 2026: Il pilota di Pieve Santo Stefano resta ai piedi del podio. Michele Gregori: stesso risultato e qualche rimpianto nella gara di FasanoScala di valori confermata alla 67esima edizione della Coppa Selva di Fasano, seconda tappa del campionato Super Salita 2026. sport.quotidiano.net

[Results Thread] 2026 Giro d'Italia - Tappa 18 Fai della Paganella > Pieve di Soligo (2.UWT) reddit

AUTO, SUPER SALITA: Il pilota pievano impegnato nella storica cronoscalata pugliese. Gregori sfida la Selva di Fasano prima del debutto con la sua Nova ProtoSANSEPOLCRO Il campionato Super Salita 2026 balza dal nord al sud con lo svolgimento, oggi e domani, della seconda tappa ... sport.quotidiano.net