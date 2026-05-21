Motori | campionato Super Salita bene Gregori Quarto posto al debutto per il pilota di Pieve

Il campionato Super Salita è partito con un risultato positivo per un pilota di Pieve, che ha conquistato il quarto posto di classe al debutto, posizionandosi 15esimo nella classifica assoluta. La competizione ha visto numerosi partecipanti affrontarsi su percorsi impegnativi, con il pilota che ha dimostrato una buona performance fin dalle prime gare. La stagione si preannuncia intensa, con molte altre tappe in programma e sfide da affrontare lungo il percorso.

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È iniziato con un onorevole quarto posto di classe – e 15esimo assoluto – il campionato Super Salita di Michele Gregori nella 55esima edizione del Trofeo Vallecamonica, che ha dato il via alla kermesse per il titolo tricolore 2026 sugli 8590 metri del tracciato Malegno-Ossimo-Borno, da coprire in due manche. Al volante della Nova Proto NP03 motorizzata Aprilia, il pilota di Pieve Santo Stefano ha sensibilmente migliorato le prestazioni domenicali rispetto a quelle del sabato. La migliore performance è stata quella di gara 1, con un eccellente 4’05"82 (alla media di quasi 121 orari), mentre nel pomeriggio Gregori ha alzato di 1’’10, concludendo in 4’06’’92, per un totale aggregato di 8’12’’74 e piazzandosi alle spalle dei forti Di Caro, Puglisi e Ferretti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motori: campionato Super Salita, bene Gregori. Quarto posto al debutto per il pilota di Pieve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento Motori, Forenzi a podio al debutto in GT3: grande esordio a Imola nel Campionato Italiano GT SprintEsordio da incorniciare per Giuseppe Forenzi, giovane pilota ventenne originario di Berbenno di Valtellina, protagonista nel primo round del... Luigi Gallo, per il pilota di Civita Castellana sfida tricolore: debutto nel campionato italiano Gt endurance 2026Alla guida di una Ferrari 296 Challenge del team Bestlap insieme a Ivan Mari e Vito Postiglione nella prima divisione Gt cup: "Puntiamo a risultati... Motori: campionato Super Salita, bene Gregori. Quarto posto al debutto per il pilota di PieveÈ iniziato con un onorevole quarto posto di classe – e 15esimo assoluto – il campionato Super Salita di Michele Gregori nella 55esima edizione del Trofeo Vallecamonica, che ha dato il via alla kermess ... sport.quotidiano.net Velocità in salita: al Vallecamonica si rivede MezzacasaMaser (TV), 12 Maggio 2026 – Spetterà alla prossima Cronoscalata Trofeo Vallecamonica dare il via ufficiale al Campionato Italiano Super Salita, oltre che a mettere sul piatto un nuovo round del Campi ... comunicati-stampa.net