Auto rubata con telaio alterato | per la Cassazione non è un bene illecito ma vendita di cosa diversa

Un'auto con il numero di telaio contraffatto e risultata oggetto di furto non è un bene "oggettivamente illecito" tale da rendere nullo il contratto di compravendita. Si tratta, invece, di una più lineare ipotesi di inadempimento contrattuale per aliud pro alio – ossia la consegna di una cosa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, sequestrata auto con targa contraffatta e telaio alteratoA Napoli, la Polizia Metropolitana ha sequestrato un’auto con targa contraffatta e telaio modificato.

Il mistero della BMW clonata: rubata a Corciano, telaio alterato e documenti trafugati in GermaniaUna BMW di lusso rubata a Corciano è al centro di un’indagine che coinvolge alterazioni al telaio, documenti di una vettura incidentata e una targa...

Temi più discussi: Capua, coppia fermata a bordo di un’auto rubata con droga nascosta nell’abitacolo: arrestati; Sorpresi su auto rubata e con droga, 2 in arresto; La Polizia locale recupera un’auto rubata con targhe false; Capua, ketamina in auto e veicolo rubato: due arresti dei carabinieri.

Bici vintage degli anni '70, Telaio sconosciuto reddit

Spacciano droga in un’auto rubata: ARRESTATI IN DUECAPUA – Due persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Capua nella giornata del 29 maggio. L’operazione, condotta dai militari della sezione operativa e della sezione radiomobile, ... casertace.net

La nuova vita dell’auto rubata: targhe e telaio contraffatti e continuava a circolare a NapoliLa Polizia Metropolitana ha sequestrato, a Napoli, una Peugeot 3008 con targhe e telaio contraffatti; era guidata da un pluripregiudicato per droga. Le targhe erano state sostituite, il numero di ... fanpage.it