Il mistero della BMW clonata | rubata a Corciano telaio alterato e documenti trafugati in Germania

Una BMW di lusso rubata a Corciano è al centro di un’indagine che coinvolge alterazioni al telaio, documenti di una vettura incidentata e una targa clonata. La vettura risultava scomparsa, mentre i documenti trafugati erano stati trovati in Germania. La Procura generale di Perugia ha richiesto una condanna per i reati di riciclaggio e falso. Le indagini continuano per fare luce sulla vicenda.

Auto di lusso rubata, documenti di una vettura incidentata e una targa "clonata", sono gli elementi del mistero della macchina scomparsa, con la Procura generale di Perugia che chiede la condanna per riciclaggio e falso. Il testimone chiave, però, vive all’estero e non ha alcuna intenzione di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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