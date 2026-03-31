A Napoli, la Polizia Metropolitana ha sequestrato un’auto con targa contraffatta e telaio modificato. L’operazione è stata possibile grazie a un’attività di indagine che ha coinvolto un soggetto pluripregiudicato, trovato a bordo del veicolo al momento del sequestro. I dettagli riguardanti il veicolo e l’indagine non sono stati resi noti.

La Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato un auto dopo intensa attività di indagine, a bordo un pluripregiudicato. Napoli. A seguito di una mirata attività investigativa condotta dal NISA (Nucleo Investigativo Stradale Ambientale) della Polizia Metropolitana di Napoli, diretta dalla Comandante Lucia Rea, è stata individuata e fermata un’autovettura Peugeot oggetto di ricerche, nella zona ospedaliera di Napoli. All’esito del controllo, si è confermato quanto già ipotizzato: il veicolo circolava con targa contraffatta e presentava un numero di telaio alterato, elementi di una condotta illecita riconducibile ai reati di riciclaggio e ricettazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Napoli, sequestrata auto con targa contraffatta e telaio alterato

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