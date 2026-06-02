Auto rubata ad Altamura e ' cannibalizzata' a Bitonto | sorpresi dai carabinieri un arresto

Un'auto rubata ad Altamura è stata trovata ‘cannibalizzata’ nelle campagne di Bitonto. I carabinieri di Modugno hanno arrestato quattro persone il 27 maggio dopo averle sorprese nelle campagne di una frazione del Comune in provincia di Bari. L'auto era stata sottratta poche ore prima e successivamente smontata. Le forze dell'ordine hanno sequestrato parti di veicolo e identificato i sospetti.

L'auto, rubata ad Altamura, sarebbe stata ‘cannibalizzata’ poche ore dopo nelle campagne di Bitonto. I carabinieri di Modugno, lo scorso 27 maggio, avrebbero sorpreso quattro persone nelle campagne di una frazione del Comune in provincia di Bari. I militari, nel corso dell'operazione, sarebbero. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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