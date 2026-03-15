Sabato sera, a Crema, i carabinieri hanno intercettato due gruppi di ladri. In un'operazione, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e sono stati fermati mentre si trovavano su un'auto rubata. Un’altra squadra ha fermato un secondo gruppo nello stesso momento, impedendo presumibilmente un tentativo di furto. Le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare entrambe le bande prima che potessero agire.

Crema (Cremona), 15 marzo 2026 – Scacco a due bande di predoni, intercettati nella serata di sabato. I carabinieri di Crema hanno in due diverse operazioni bloccato due gruppi di ladri, probabilmente pronti a colpire. Nel primo caso una pattuglia della Radiomobile di Crema ha intercettato alla periferia della città un’ autovettura sospetta con quattro uomini a bordo che si dirigevano verso Milano. I militari hanno visto che gli occupanti si giravano spesso per guardare l’auto di servizio e capire le intenzioni dei militari. La pattuglia li ha immediatamente fermati e, durante l’identificazione, ha notato che erano molto nervos i, non giustificando la presenza sul posto in maniera convincente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, sorpresi su un’auto rubata e con arnesi da scasso: i carabinieri intercettano banda di ladri

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