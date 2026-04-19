I Carabinieri di Monreale hanno condotto numerosi controlli nelle ultime ore, riscontrando diversi reati. Sono state sequestrate un'auto rubata e successivamente cannibalizzata. Durante i controlli sono stati individuati conducenti sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un’attività costante di prevenzione e contrasto all’illegalità condotta dai militari sul territorio.

?Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monreale. Nelle ultime ore, i militari della Sezione Radiomobile, con il supporto della locale Stazione, hanno attuato un servizio di controllo straordinario del territorio, focalizzato in particolare sulla sicurezza stradale e sul monitoraggio di soggetti sottoposti a misure restrittive.?Il bilancio dell’operazione conta numerose denunce in stato di libertà e diverse segnalazioni alla Prefettura per possesso di stupefacenti.?Nel corso delle operazioni, i militari hanno deferito per ricettazione un palermitano di 48 anni conosciuto alle forze di polizia che, è stato intercettato mentre trasportava un veicolo parzialmente “cannibalizzato”, risultato rubato lo scorso 20 marzo a Palermo.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, auto rubata e “cannibalizzata”, ubriachi al volante e droga: il bilancio dei controlli dei carabinieri

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Telejato. . SI È SVOLTA IERI, PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PARTINICO – BCSICILIA, SEZIONE “SEBASTIANO TUSA”, LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “SAN CASTRENSE. PATRONO DELLA CITTÀ E DELL’ARCIDIOCESI DI MONREALE” DI - facebook.com facebook