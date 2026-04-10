Recentemente si è diffusa la notizia che Stellantis potrebbe affidare parte della produzione delle sue auto elettriche a Leapmotor, azienda cinese specializzata nel settore. La scelta potrebbe rappresentare una strategia per integrare tecnologie provenienti dalla Cina nel proprio portafoglio di veicoli elettrici. La notizia ha suscitato attenzione tra gli osservatori, considerando le implicazioni di un possibile accordo tra le due aziende.

Stellantis sembra orientata ad affidarsi alla tecnologia Made in China per tentare di emergere nel comparto delle auto elettriche. Negli ultimi giorni diverse indiscrezioni giornalistiche convergono tutte verso lo stesso punto: per alcuni dei nuovi modelli a batteria, la casa automobilistica franco-italiana sarebbe pronta a utilizzare le componenti e le piattaforme della cinese Leapmotor, di cui è azionista al 20% e con cui ha una joint-venture dal 2023. Nel progetto potrebbero essere coinvolte anche le fabbriche italiane di Pomigliano d’Arco, Cassino e Mirafiori. La Cina è ormai il gigante mondiale delle auto elettriche e Leapmotor, in particolare, è specializzata nella produzione di vetture compatte e assai economiche. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stellantis “appalta” le sue auto elettriche ai cinesi di Leapmotor?

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