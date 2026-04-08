Auto elettriche sotto 20.000€ | Twingo Leapmotor Spring — quale conviene?

Sul mercato delle auto elettriche sotto i 20.000 euro, si trovano diversi modelli tra cui la Renault Twingo E-Tech Electric, proposta a 19.500 euro, e la Leapmotor T03, disponibile a 18.000 euro. Entrambe rappresentano opzioni accessibili per chi cerca un’auto a zero emissioni con un prezzo contenuto. La gamma si amplia anche con altri modelli come la Spring, che si inserisce in questa fascia di prezzo.

La Renault Twingo E-Tech Electric è arrivata in Italia a 19.500€. Ma non è sola: la Leapmotor T03 a 18.900€ è già la terza auto più venduta in Italia, la Dacia Spring parte da 17.900€ e la Citroën ëC3 da 23.900€. Qual è la migliore auto elettrica sotto i 20.000€? Nel 2026 per la prima volta ci sono 4 auto elettriche sotto o vicino ai 20.000€ sul mercato italiano. Fino a due anni fa la più economica costava 25.000€. Ecco il confronto con dati reali: prezzo, autonomia, spazio e costi di gestione. Il confronto: 4 elettriche a meno di 20.000€. Dacia Spring Leapmotor T03 Renault Twingo Citroën ëC3 Prezzo da 17.900€ 18.900€ 19.500€ 23.900€ Motore... 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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