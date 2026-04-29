Centri estivi bonus alle famiglie | Laterina Pergine Valdarno investe sulla comunità educante

A Laterina Pergine Valdarno, il comune ha deciso di destinare fondi ai centri estivi, concedendo un bonus alle famiglie. Questa misura mira a offrire un aiuto economico e a rafforzare il sistema educativo del territorio. La decisione è stata resa nota il 29 aprile 2026, nell’ambito di un intervento volto a sostenere le famiglie e a valorizzare la comunità educante locale.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Un sostegno economico concreto alle famiglie, ma anche una scelta che punta a rafforzare il sistema educativo locale. Per l'estate 2026 l'amministrazione comunale rilancia i contributi destinati ai centri estivi, con l'obiettivo di rendere più accessibili i servizi per bambini e ragazzi e valorizzare, allo stesso tempo, la rete educativa del territorio. La misura prevede un bonus di 150 euro per ogni minore residente, iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo grado. Il contributo è destinato ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 30mila euro e potrà essere utilizzato per la partecipazione ai campi solari organizzati da operatori accreditati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centri estivi, bonus alle famiglie: Laterina Pergine Valdarno investe sulla comunità educante Notizie correlate Referendum, il PD di Laterina e Pergine Valdarno: “Partecipazione alta e risultato significativo”Arezzo, 25 marzo 2026 – L’Unione comunale del Partito Democratico commenta con soddisfazione i risultati del recente referendum sulla giustizia,... Laterina Pergine Valdarno, approvato il progetto per la ricostruzione del Centro Polivalente di Pieve a PrescianoArezzo, 25 febbraio 2026 – A Laterina Pergine Valdarno prende forma un importante intervento di rigenerazione urbana: la Giunta comunale ha approvato... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Campi solari 2026, a Laterina Pergine Valdarno contributi alle famiglie e sostegno alla rete educativa. Centri estivi, bonus alle famiglie: Laterina Pergine Valdarno investe sulla comunità educanteLa misura prevede un bonus di 150 euro per ogni minore residente, iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo grado. lanazione.it Bonus centri estivi, chi potrà beneficiarne e come fare domandaCon l’arrivo della primavera, per molte famiglie inizia la pianificazione dei mesi estivi, tra lavoro, ferie e gestione dei figli durante la chiusura delle scuole. È proprio in questa fase che il ... ilmessaggero.it