Fondi per i centri estivi Più aiuti alle famiglie In arrivo 340mila euro | Sistema che funziona

La Regione ha annunciato lo stanziamento di 340mila euro destinati a sostenere i centri estivi nel circondario, rafforzando il supporto alle famiglie durante le vacanze scolastiche. Per il 2026, il fondo complessivo dedicato a tutta l’Emilia-Romagna ammonta a 10 milioni di euro, con l’obiettivo di facilitare la partecipazione di bambini e ragazzi alle attività estive.

Prende forma anche nel circondario il sistema dei centri estivi. La Regione ha stanziato anche per il 2026 un fondo complessivo da 10 milioni di euro per tutta l’ Emilia-Romagna, destinato a sostenere la partecipazione di bambini e ragazzi alle attività durante la chiusura delle scuole. Nel distretto imolese, le risorse salgono quest’anno a 343.674 euro, circa 22mila euro in più rispetto ai 322mila del 2025. Un incremento che va nella direzione di rafforzare uno strumento ormai strutturale, ma che continua a misurarsi con un fabbisogno elevato. I numeri confermano infatti una domanda ormai consolidata: nel 2025 sono stati 1.638 i minori che hanno beneficiato del contributo nel territorio dei dieci comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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