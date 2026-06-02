Aukus | Peter Garrett guida l’inchiesta sul patto da 368 miliardi

Un’inchiesta sul patto Aukus da 368 miliardi di dollari è stata avviata, con Peter Garrett come responsabile. L’indagine si concentra sulle implicazioni per la gestione dei rifiuti nucleari e sulla sicurezza ambientale nel paese. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità dell’indagine o sui risultati attesi. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori commenti pubblici.

? Punti chiave Come influenzerà la gestione dei rifiuti nucleari la sicurezza ambientale australiana?. Perché il governo ha scelto sottomarini usati invece di modelli nuovi?. Quali rischi comporta la gestione di due modelli di sottomarini diversi?. Chi garantirà il rispetto dei budget e dei tempi di consegna?.? In Breve Inchiesta di 5 mesi con rapporto finale previsto entro il 30 ottobre. Acquisizione di tre sottomarini classe Virginia usati invece di scafi nuovi. Primo sottomarino americano in Australia previsto nel 2032 e modello SSN nel 2042. Costi stimati pari allo 0,15% del PIL nazionale per l'intera durata accordo. Peter Garrett guida l’inchiesta indipendente sul patto di difesa Aukus da 368 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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