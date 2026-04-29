Albania, Stati Uniti e Grecia hanno firmato un accordo da 6 miliardi di dollari dedicato allo sviluppo del gas balcanico. L’intesa prevede un contratto di vent'anni con Venture Global, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza energetica da Russia e Turchia. L’accordo sarà implementato nella capitale albanese e riguarda progetti legati alla produzione e distribuzione di gas naturale nella regione.

? Cosa sapere Albania, USA e Grecia firmano accordo da 6 miliardi per il gas a Tirana.. Il patto ventennale con Venture Global riduce la dipendenza energetica da Russia e Turchia.. Il governo albanese ha siglato a Tirana un accordo trilaterale da 6 miliardi di dollari con la statunitense Venture Global e la divisione Aktor LNG USA della greca Aktor, garantendo l’approvvigionamento di gas naturale liquefatto per i prossimi vent’anni. La cerimonia ufficiale ha sancito un patto strategico tra Albania, Grecia e Stati Uniti, volto a consolidare la sicurezza energetica nell’area balcanica. L’operazione economica, che si traduce in circa 5 miliardi di euro, prevede che il combustibile americano venga convogliato verso infrastrutture chiave, inclusa una centrale termoelettrica situata nella città di Valona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albania, USA e Grecia: patto da 6 miliardi per il gas balcanico

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