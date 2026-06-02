Felix Auger-Aliassime ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros e ha dichiarato di non considerare i precedenti incontri con Cobolli, pur riconoscendo il suo valore. La sua affermazione indica una volontà di affrontare il prossimo match senza condizionamenti legati a confronti passati. La partita tra i due si svolgerà nel torneo di singolare maschile sulla terra battuta.

Felix Auger-Aliassime arriva ai quarti di finale del Roland Garros con una convinzione che negli anni ha cercato di consolidare: liberarsi da alcune etichette che hanno accompagnato la sua carriera. Il canadese, che per la prima volta ha raggiunto questo traguardo sulla terra parigina, si prepara ora alla sfida contro Flavio Cobolli con la consapevolezza di essere davanti a un’occasione importante, ma senza lasciarsi trascinare dai calcoli su un tabellone ormai privo di diversi protagonisti annunciati. In conferenza stampa, il numero sei del mondo ha innanzitutto affrontato il tema del suo rendimento nei tornei dello Slam e delle differenze tra le varie superfici. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Auger-Aliassime lancia la sfida a Cobolli: “I precedenti non contano, ma conosco il suo valore”

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