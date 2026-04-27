Al torneo ATP di Madrid, si sta giocando la sfida tra Blockx e Auger-Aliassime, con la partita attualmente in corso. Dopo questa, toccherà all’italiano, che si prepara a scendere in campo in un match che si preannuncia interessante. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale, mentre si aspetta il confronto tra Darderi e Cerundolo, previsto non prima delle 15.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00) 18.00 La canadese Leylah Fernandez ha battuto la statunitense Ann Li per 6-3 6-2, poi la ceca Karolina Pliskova ha superato l’argentina Solana Sierra per 6-4 6-3, ed a seguire la russa Mirra Andreeva ha piegato la magiara Anna Bondar per 6-7 (5) 6-3 7-6 (5). Tra pochi minuti toccherà al belga Alexander Blockx contro il canadese Felix Auger-Aliassime, poi sarà la volta di Flavio Cobolli contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Adolfo Daniel Vallejo, partita valevole per il terzo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: ora la sfida tra Blockx ed Auger-Aliassime, poi toccherà all’azzurro

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