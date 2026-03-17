Dal 2027 un mese in più per la pensione ecco gli esclusi | non si applica per chi ha l’Ape e per attività faticose e pesanti

Dal 2027 sarà necessario un mese in più di contributi per andare in pensione, mentre dal 2028 l’incremento salirà a tre mesi. Tuttavia, alcune categorie di lavoratori, come chi svolge attività faticose e pesanti o chi usufruisce dell’Ape, resteranno escluse dall’aumento dei requisiti. La misura riguarda quindi specifici gruppi di lavoratori e si applica a partire dalle due date indicate.

Dal 2027 ci vorrà un mese in più per andare in pensione mentre dal 2028 i mesi in più rispetto agli attuali saranno tre ma saranno escluse dall’incremento dei requisiti alcune categorie a partire da coloro che fanno attività faticose e pesanti. L’Inps con una circolare ha chiarito le novità introdotte dalla legge di Bilancio che prevede che lo scatto automatico legato all’incremento della speranza di vita nel 2027 sia ridotto a un solo mese e che l'intero trimestre di aggiunta scatti solo nel 2028. In pratica per andare in pensione di vecchiaia nel 2027 sarà necessario avere raggiunto 67 anni e un mese di età mentre per andare in pensione anticipata ci vorranno 42 anni e 11 mesi di contributi se uomo e 41 anni e 11 mesi se donna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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