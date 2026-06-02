Attivazione temporanea di spazi pubblici nasce il programma Genova PlayCity
La giunta comunale ha approvato una delibera che avvia il programma 'Genova PlayCity - Laboratorio di sperimentazione urbana'. Questo progetto prevede l’attivazione temporanea di spazi pubblici per promuovere iniziative di sperimentazione e riqualificazione urbana. L’obiettivo è testare nuove modalità di utilizzo degli spazi pubblici attraverso interventi temporanei, coinvolgendo la comunità locale. La delibera definisce le modalità di attuazione e le risorse destinate al progetto.
La giunta comunale ha approvato una delibera, che dà il via al programma 'Genova PlayCity - Laboratorio di sperimentazione urbana'.Il programma, che si innesta sul solco delle pregresse esperienze delle Caruggiadi, è stato pensato come uno strumento per un'attivazione temporanea di spazi pubblici. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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