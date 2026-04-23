Genova stop pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici Follia green

Il consiglio comunale di Genova ha approvato una mozione che vieta la pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. La decisione è stata presa con il voto favorevole di una maggioranza, mentre alcuni consiglieri si sono opposti. Ora l’amministrazione comunale dovrà avviare un procedimento di valutazione per mettere in atto la misura. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti in aula.

Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre restrizioni alla pubblicità legata alle fonti fossili negli spazi pubblici cittadini, in particolare nelle aree connesse al trasporto pubblico locale come fermate degli autobus, della metropolitana e impianti pubblicitari collegati alla mobilità urbana. Con questo atto, Genova diventa una delle prime città italiane ad avviare un percorso in questa direzione. La prima città italiana ad approvare una mozione analoga era stata Firenze. La mozione impegna la sindaca e la giunta a valutare misure concrete per...🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Genova, stop pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. “Follia green” Notizie correlate Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: “Follia green”(Adnkronos) – Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre... Tg Green 29 gennaio 2026 – Il solare e l'eolico superano le fonti fossiliIl solare e l’eolico hanno superato le fonti fossili nella produzione di energia elettrica nell’Unione europea, la memoria della Terra conservata nel... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: Follia green; Genova vieta la pubblicità delle fonti fossili negli spazi pubblici; Genova vuole limitare le pubblicità di auto, aerei e crociere: No alla promozione delle fonti fossili; Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: Follia green. Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: Follia green(Adnkronos) - Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre restrizioni alla pubblicità legata alle fonti foss ... msn.com Genova vieta la pubblicità delle fonti fossili negli spazi pubbliciStop a spot su crociere, voli e mezzi a combustione: il Consiglio comunale approva la mozione tra favorevoli e contrari ... telenord.it Il Portale di Genova - facebook.com facebook Predicano inclusione, poi insultano chi non la pensa come loro. A Genova Silvia Salis affida 156 mila euro a Ilaria Gibelli per le politiche anti-discriminazione, ma emergono parole offensive contro i partiti più cattolici. Così il rispetto vale solo a senso unico. x.com