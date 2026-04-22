Genova stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici Centrodestra contro la mozione | Follia green

Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri una mozione che vieta la pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici della città. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni rappresentanti del centrodestra che hanno definito la proposta come una “follia green”. La mozione riguarda specificamente le pubblicità legate a carbone, petrolio e gas, e la decisione entrerà in vigore nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – Il Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre restrizioni alla pubblicità legata alle fonti fossili negli spazi pubblici cittadini, in particolare nelle aree connesse al trasporto pubblico locale come fermate degli autobus, della metropolitana e impianti pubblicitari collegati alla mobilità urbana. Con questo atto, Genova diventa una delle prime città italiane ad avviare un percorso in questa direzione. La prima città italiana ad approvare una mozione analoga era stata Firenze. La mozione impegna la sindaca e la giunta a valutare misure...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Tg Green 29 gennaio 2026 – Il solare e l'eolico superano le fonti fossiliIl solare e l’eolico hanno superato le fonti fossili nella produzione di energia elettrica nell’Unione europea, la memoria della Terra conservata nel... Amsterdam, stop alla pubblicità di carne e combustibili fossili: è la prima capitale al mondo a farloArriva dalla capitale olandese una decisione storica nell’ambito delle politiche contro la crisi climatica: il Consiglio comunale di Amsterdam ha... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pubblicità fossili al bando: anche Genova si muove; COMUNE DI GENOVA * : IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE, IN DISCUSSIONE LE MOZIONI SU PUBBLICITÀ FOSSILI E ACQUA MICROFILTRATA; ‘Chi l’ha visto?’, oggi mercoledì 22 aprile: colpo di scena sul caso Milza; Catanzaro, donna si butta dal balcone con i figli: 3 morti e un ferito. Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: Follia greenIl Consiglio comunale di Genova ha approvato ieri pomeriggio una mozione presentata da Alleanza Verdi Sinistra che chiede di introdurre restrizioni alla pubblicità legata alle fonti fossili negli ... adnkronos.com Genova vieta la pubblicità delle fonti fossili negli spazi pubbliciStop a spot su crociere, voli e mezzi a combustione: il Consiglio comunale approva la mozione tra favorevoli e contrari ... telenord.it Genova la SUPERBA Buona serata a tutto il gruppo. Che questa serata vi porti momenti di riposo, dolcezza e serenità, ma soprattutto tanta positività. facebook Donna si getta con figli, condizioni bambina 'critiche ma stabilizzate'. Il bollettino medico, nelle prossime ore sarà trasferita al Gaslini di Genova #ANSA x.com