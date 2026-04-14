Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri | auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco conducente in ospedale
Questa mattina sulla sopraelevata di Moncalieri si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto Fiat Punto in viaggio verso la tangenziale. L’auto ha urtato il guardrail e si è incendiata, provocando l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul luogo sono arrivati anche i soccorritori e i tecnici per ricostruire la dinamica.
Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, sulla sopraelevata di Moncalieri, dove un'auto Fiat Punto che viaggiava in direzione della tangenziale si è schiantata contro il guardrail a destra della carreggiata. A seguito dell’impatto, il veicolo ha preso fuoco.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Incidente sulla variante di Avigliana: furgoncino si schianta contro il guardrail, conducente in ospedaleUn incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, sabato 14 marzo 2026, sulla variante di Avigliana.
Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: scontro tra auto e furgone. Uno dei veicoli prende fuoco, ci sono feritiUn incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, sulla sopraelevata di Moncalieri, dove si sono scontrati un'auto Fiat...
Un grave incidente stradale si è verificato ieri a Santa Lucia di Serino. Un ragazzo di 19 anni, originario di Serino, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Moscati, dove si trova in terapia intensiva post operatoria, dopo aver perso il controllo della sua m - facebook.com facebook
#Incidente sul #lavoro in un deposito di auto a Baggiovara: #morto un #operaio di 54 anni x.com