Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri | auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco conducente in ospedale

Da torinotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sulla sopraelevata di Moncalieri si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto Fiat Punto in viaggio verso la tangenziale. L’auto ha urtato il guardrail e si è incendiata, provocando l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul luogo sono arrivati anche i soccorritori e i tecnici per ricostruire la dinamica.

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, sulla sopraelevata di Moncalieri, dove un'auto Fiat Punto che viaggiava in direzione della tangenziale si è schiantata contro il guardrail a destra della carreggiata. A seguito dell’impatto, il veicolo ha preso fuoco.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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