Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri | auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco conducente in ospedale

Questa mattina sulla sopraelevata di Moncalieri si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto Fiat Punto in viaggio verso la tangenziale. L’auto ha urtato il guardrail e si è incendiata, provocando l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul luogo sono arrivati anche i soccorritori e i tecnici per ricostruire la dinamica.