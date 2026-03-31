Ancora forti raffiche di vento a Torino attimi di paura in via Bologna | il telo pubblicitario si stacca e vola tra le auto

A Torino, da lunedì 30 marzo, si registrano intense raffiche di vento di foehn che causano disagi in diverse zone della città. In via Bologna, un telo pubblicitario si è staccato e ha volato tra le auto, creando momenti di preoccupazione tra i passanti e i guidatori. La situazione atmosferica resta instabile e si prevedono ulteriori raffiche nelle prossime ore.

Il vento strappa via il telo che finisce tra le auto in strada, intente a schivarlo tra brusche frenate e manovre improvvise TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Brutta sorpresa per un residente di Torino Barriera di Milano: si sveglia e trova la sua Bmw completamente cannibalizzata Gramellini dedica la buonanotte a Nathan, il papà della famiglia nel bosco: "Estintore umano, mette i suoi figli sempre davanti a tutto" Eleonora, la campionessa di Torino dedica una poesia a L'Eredità ma non basta: perde per la settima volta a La Ghigliottina 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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