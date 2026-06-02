Un ultraleggero ha effettuato un atterraggio di emergenza in un campo lungo la strada statale 67 nel territorio di San Miniato. A bordo si trovava un uomo di 79 anni, che è rimasto ferito alle gambe e trasportato in ospedale. L’incidente si è verificato questa mattina, provocando grande spavento tra i passanti e creando disagi sulla strada. Nessun dettaglio è stato fornito sulle cause dell’atterraggio.

SAN MINIATO – Grande paura nella mattinata di oggi (2 giugno) lungo la strada statale 67 Tosco-Romagnola Ovest, nel territorio comunale di San Miniato, dove un piccolo aereo ultraleggero è stato protagonista di un drammatico atterraggio di fortuna nei campi che costeggiano l’arteria stradale. Il velivolo avrebbe perso improvvisamente quota a causa di un’avaria al motore che ha costretto il pilota a tentare una manovra disperata per toccare terra. L’impatto con il terreno agricolo è avvenuto intorno alle 9,45. Dopo aver toccato il suolo nel campo coltivato, l’ultraleggero si è ribaltato su se stesso, intrappolando l’uomo all’interno dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Atterraggio di fortuna con l’ultraleggero: 79enne finisce in ospedale con le gambe fratturate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bimba di 6 mesi morta in Colombia dopo violenza sessuale, aveva anche le gambe fratturate: caccia al "mostro"Una bambina di sei mesi è morta in Colombia dopo aver subito violenza sessuale e aver riportato fratture alle gambe.

Atterraggio d'emergenza di un'ultraleggero: illeso il pilotaUn ultraleggero ha effettuato un atterraggio d'emergenza dopo che il pilota di 65 anni, proveniente da Vicenza, ha compreso che il mezzo era fuori...

Temi più discussi: Atterraggio d’emergenza a Roma su un volo EasyJet: panico a bordo per un power bank nella stiva; C'è un power bank nel bagaglio in stiva: volo EasyJet costretto ad atterrare a Roma; Incidente aereo a Carolina di Caluso: ultraleggero precipita in fase di decollo, ferito il pilota; Paura nei cieli: bimotore costretto ad atterraggio d’emergenza nei campi.

#StatiUniti Aperta un'inchiesta sull'incidente aereo, per fortuna senza gravi conseguenze, di un velivolo partito da Venezia e atterrato a Newark Liberty. Poco prima dell'atterraggio colpiti un palo della luce e un furgone. Il video della dash cam sull'automezzo x.com

38 Anni Dopo: il miracolo dell'atterraggio del volo TACA 110 a Michoud reddit

Ultraleggero si ribalta dopo atterraggio in un campo, ferito pilota(ANSA) - SAN MINIATO (PISA), 02 GIU - Un ultraleggero, per cause in fase di accertamento, ha effettuato un atterraggio di fortuna in un campo coltivato ribaltandosi. E' accaduto intorno alle 9:45 a Sa ... msn.com

Momenti di panico a bordo: Boeing effettua un atterraggio di fortuna e tutti gli pneumatici scoppianoL’aereo della compagnia Latam è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson, dove, al momento del contatto con la pista, tutti e otto ... video.corriere.it