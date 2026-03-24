Un ultraleggero ha effettuato un atterraggio d'emergenza dopo che il pilota di 65 anni, proveniente da Vicenza, ha compreso che il mezzo era fuori controllo e rischiava di precipitare. L'uomo ha mantenuto la lucidità e ha portato a termine l'atterraggio senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il pilota si è dichiarato illeso.

E' successo oggi 24 marzo attorno alle 12,40 a Fontaniva in località Riva del Brenta. Sul velivolo un uomo di 65 anni di Vicenza. Non appena si è reso conto che il mezzo lamentava problemi è riuscito ad atterrare senza conseguenze Quando ha capito che il suo mezzo era fuori controllo ed era forte il rischio di precipitare da un momento all'altro, un uomo di 65 anni di Vicenza non ha perso la necessaria lucidità riuscendo così ad atterrare sano e salvo. Dai primi riscontri pare che l'emergenza sia scattata per un improvviso guasto tecnico. L'uomo, un ingegnere, è partito poco prima da Loria (Treviso). Volando sopra Fontaniva ha sentito un rumore anomalo provenire dalla elica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Atterraggio d'emergenza di un'ultraleggero: illeso il pilota

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