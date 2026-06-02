Attenzione a distinguere la sovranità democratica e popolare col sovranismo Soprattutto riguardo la pandemia

Per alcuni giorni, sui social, si è acceso un acceso scambio tra Emiliano Brancaccio e Andrea Zhok. Il confronto ha riguardato la distinzione tra sovranità democratica e sovranismo, in particolare in relazione alla gestione della pandemia. Entrambi hanno espresso opinioni divergenti sui temi legati alla sovranità e alle restrizioni adottate durante il periodo critico. La discussione si è sviluppata attraverso vari post e commenti, attirando l’attenzione di numerosi utenti online.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini Per alcuni giorni ha tenuto banco, sui social, il ruvido scontro tra due intellettuali italiani: Emiliano Brancaccio e Andrea Zhok. Non ripercorriamo gli eventi scatenanti, né ci soffermiamo sullo stile del diverbio che ha polarizzato il pubblico. Riteniamo però, come sanno gli autori stessi, che il tema della sovranità democratica e popolare, più che quello del cosiddetto “sovranismo” sollevato come punto del contendere, sia decisivo in quest’epoca nella quale i cittadini e gli Stati sono ampiamente condizionati da numerosi “vincoli esterni”. Che la sovranità popolare e democratica debba, necessariamente,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Attenzione a distinguere la sovranità democratica e popolare col sovranismo. Soprattutto riguardo la pandemiaIn conclusione: senza sovranità non c’è democrazia; senza solidarietà le differenze si costruiscono nella forma pericolosa di identità contrapposte ed escludenti; senza democrazia, la guerra diventa l ... ilfattoquotidiano.it

Roberto Damico. La Pagina Attenzione: questa è, in buona parte, una provocazione. Ma lascio a voi capire dove finisca il discorso serio e dove inizi la provocazione. Il confine è sottile, forse volutamente. Faccio un giro sulle bacheche di attivisti di x.com

Devo leggere con la lunghezza delle vocali? reddit