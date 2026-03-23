Una valanga di No boccia la riforma della giustizia del governo Meloni. Il referendum si chiude con la vittoria del fronte contrario, che supera il 53,74%, mentre il Sì si ferma al 46,26%. La Costituzione, dunque, non verrà modificata e il risultato consegna al Paese un verdetto politico netto, maturato con un’affluenza che sfiora il 59%. Fin dalle prime proiezioni è apparso chiaro che la contesa andava ben oltre il merito tecnico della riforma, che pure rimaneva centrata su nodi cruciali come la separazione delle carriere tra pm e giudici, la nascita di due Csm e l’istituzione di un’ Alta Corte disciplinare per i magistrati. Il voto, però, ha assunto subito un valore squisitamente politico, trasformandosi nel primo vero stop per la presidente del Consiglio, che perde quell’aura di invincibilità costruita negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum Giustizia, gli italiani bocciano la riforma. I dati definitivi: il SI al 46,26%, il NO al 53,74%. Meloni: "Occasione persa, ma la sovranità popolare si rispetta"

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