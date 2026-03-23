Referendum Giustizia gli italiani bocciano la riforma I dati definitivi | il SI al 46,26% il NO al 53,74% Meloni | Occasione persa ma la sovranità popolare si rispetta
Una valanga di No boccia la riforma della giustizia del governo Meloni. Il referendum si chiude con la vittoria del fronte contrario, che supera il 53,74%, mentre il Sì si ferma al 46,26%. La Costituzione, dunque, non verrà modificata e il risultato consegna al Paese un verdetto politico netto, maturato con un’affluenza che sfiora il 59%. Fin dalle prime proiezioni è apparso chiaro che la contesa andava ben oltre il merito tecnico della riforma, che pure rimaneva centrata su nodi cruciali come la separazione delle carriere tra pm e giudici, la nascita di due Csm e l’istituzione di un’ Alta Corte disciplinare per i magistrati. Il voto, però, ha assunto subito un valore squisitamente politico, trasformandosi nel primo vero stop per la presidente del Consiglio, che perde quell’aura di invincibilità costruita negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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