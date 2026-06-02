Attento Napoli una big internazionale tenta McTominay | il piano del club

Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Scott McTominay, calciatore attualmente al Napoli. Secondo fonti italiane, il club spagnolo avrebbe inserito il centrocampista tra i possibili acquisti in caso di conferma di Florentino Perez come presidente. La società madridista avrebbe già stilato una lista di nomi, con McTominay tra i primi, in vista delle prossime mosse di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata dall’entourage del giocatore o dai club coinvolti.

Scott McTominay nel mirino del Real Madrid: secondo Il Mattino, lo scozzese del Napoli è tra i primi nomi sulla lista di Mourinho in caso di comferma di Florentino Perez come presidente. McTominay e il Real Madrid: la lista di Mourinho. Il centrocampista scozzese vive un momento cruciale della carriera. A 29 anni, con il Mondiale all’orizzonte, McTominay sa bene che il prossimo contratto sarà uno dei più importanti della sua vita professionale. Le big europee hanno iniziato a muovere i primi passi, e Madrid rappresenta una destinazione concreta, non una semplice suggestione di mercato. Secondo quanto riporta Il Mattino, Mourinho ha McTominay nella sua lista prioritaria. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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