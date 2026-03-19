A Cagliari tornano in campo i giocatori di grande esperienza, con McTominay e De Bruyne che partiranno titolari. Napoli, che ha deciso il risultato contro il Lecce nella ripresa, si prepara alla sfida in Sardegna con i due centrocampisti disponibili fin dall'inizio. La formazione si presenta con alcuni dei protagonisti più attesi della stagione.

Subito dentro, per aumentare i giri del motore e la qualità del Napoli. Di nuovo insieme, ma stavolta dal primo minuto, per evitare di regalare ancora un tempo all’avversario. Perché a Cagliari non ci sarà la spinta del Maradona, nessun sostegno extra per andare oltre alle difficoltà. Il Napoli deve semplicemente fare il Napoli: controllare il match, gestirlo e non subirlo. Tornare a essere dominante, insomma, come chiede Antonio Conte. L’emergenza al centro è quasi sparita, ora si può gestire, scegliere, puntare su chi dà più garanzie. Per questo domani ritroveranno una maglia da titolare sia Scott McTominay sia Kevin De Bruyne, i due assi che hanno ribaltato il Lecce sabato scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, a Cagliari tornano i big: McTominay e De Bruyne di nuovo dal 1'

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