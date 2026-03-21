Il Napoli ha vinto a Cagliari con un risultato di misura, grazie a un gol di McTominay. La squadra di Conte si mantiene in corsa per il secondo posto in classifica, dopo aver ottenuto tre punti fondamentali in trasferta. La partita si è conclusa con il successo minimo, che permette ai partenopei di rafforzare la propria posizione in campionato.

"> Il Napoli ritrova concretezza e cinismo e passa a Cagliari con il minimo scarto, rilanciando la propria corsa ai vertici della classifica. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, bastano 74 secondi alla squadra di Conte per indirizzare la gara: è McTominay a firmare l’1-0 che vale la quarta vittoria consecutiva. Un successo che, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, consente agli azzurri di scavalcare momentaneamente il Milan e portarsi a -6 dall’Inter. Una prova meno brillante sul piano del gioco ma estremamente efficace, come evidenziato ancora da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: il Napoli domina nel possesso e nella gestione, ma non affonda. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, colpo da big a Cagliari: decide McTominay, Conte vede il secondo posto”

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