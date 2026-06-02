Attacco russo in Ucraina inferno di fuoco nella notte a Kiev e Dnipro | almeno 10 morti e più di 100 feriti

Nella notte tra il 1 e il 2 giugno, l'Ucraina ha subito un attacco aereo russo concentrato su Kiev e Dnipro. Sono stati registrati almeno 10 decessi e oltre 100 feriti. L'attacco ha causato danni significativi alle aree colpite, con numerosi edifici danneggiati e incendi aperti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell'attacco o sui responsabili specifici. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Massiccio attacco aereo russo sull'Ucraina nella notte tra l'1 e il 2 giugno: il peso maggiore dell'attacco sembra essersi concentrato su Kiev e Dnipro, per un totale di 10 morti e 105 feriti. Mosca: "Colpite strutture dell'industria della difesa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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HELL FOR RUSSIA! UKRAINIAN DRONES DESTROY A HEAVILY PROTECTED FACILITY! RUSSIAN DEFENSES POWERLESS!

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