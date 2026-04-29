Libertas Volley Forlì altra gioia dal settore giovanile | storica qualificazione alla Final four regionale per l' Under 14

La squadra Under 14 della Libertas Volley Forlì ha raggiunto la Final Four regionale, qualificandosi per la prima volta nella storia del settore giovanile. La novità si aggiunge al successo già ottenuto dall’Under 18, consolidando il percorso di crescita delle categorie giovanili del club. La qualificazione avviene in vista della fase finale, che assegnerà il titolo regionale.

Altro importante traguardo per il settore giovanile della Libertas Volley Forlì che, dopo l'Under 18, festeggia anche la storica qualificazione del gruppo Under 14 alla Final Four che assegna il titolo regionale. Le ragazze allenate da Maria Grazia Montevecchi e da Lisa Mazzotti hanno conquistato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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